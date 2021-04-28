استقرار أسعار الخضروات في غزة وانخفاض كبير على أسعار الدجاج

تشهد أسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم الاربعاء 28/4/2021 استقراراً ، في حين شهدت أسعار الدجاج انخفاضا ملحوظا؛ حيث وصل سعر كيلو الدجاج من أرض المزرعة من 7 إلى 7.5 شيكل.

وجاء هذا التراجع في الأسعار وفقًا لعدد من مربي الدواجن، بسبب ضعف الإقبال من الجمهور مع اقتراب شهر رمضان من نهايته، والإجراءات الوقائية المتخذة التي تتمثل في منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت ، بالإضافة الى قرار منع الحركة التامة من بعد صلاة المغرب في غزة، إلى إغلاق الكثير من المطاعم والتي تستهلك كميات كبيرة من الدواجن .

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 28/4/2021على النحو الآتي:

دجاج حي: 1ك = 8 – 8.5 شيكل

دجاج صافي: 1 ك = 12.5 – 13 شيكل

صدر: 1ك: 22 شيكل

ستيك: 1ك = 23 شيكل

فخذ دجاج: 1ك = 11 – 12 شيكل

دبوس: 1ك = 13 شيكل

كبدة: 1ك = 12 شيكل

شيش: 1ك = 21 – 22 شيكل

أسعار الخضروات اليوم الاربعاء 28/4/2021

البندورة: 1 ك = 1.5 شيكل

خيار: 3 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ربطة = 2 شيكل

سلق: 1ربطة = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 3 شيكل

كوسا: 1ك = 305 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 2 شيكل

بصل مصري: 1ك = 1.8 شيكل

بصل أحمر: 1ك = 2.

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 6 شيكل

زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل

قرع أصفر 1ك = 2 شيكل

باذنجان : 1ك = 3 شيكل

لفت: اك = 1 شيكل

ورق عنب = 6 شيكل للوقية

قلقاس = 6 شيكل

فول أخضر 1ك = 2 شيكل

ثومة (وقية): 2 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 2 _ 4 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 4 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون: 5 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه اليوم الاربعاء 28/4/2021

فراولة 1ك = 3 شيكل

موز: 1 ك = 3.5 شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 7 شيكل

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 3 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 4 – 8 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 6 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

قشطة 1ك = 16 شيكل

شمام 1ك = 4 شيكل

كستناء 1ك = 12 شيكل

عنب أسود 1ك = 12 شيكل

رمان 1ك = 4 شيكل