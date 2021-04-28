طقس فلسطين : ارتفاع الحرارة والجمعة ارتفاع 8 درجات مئوية

توقع طقس فلسطين اليوم الاربعاء 28/4/2021 أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 2-3 درجات. وتسود أجواء مائلة للبرودة في ساعات الصباح الباكر، ثم ترتفع درجات الحرارة سريعا في ساعات الصباح المتأخر.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة وتصبح الأجواء معتدلة بشكل عام ومائلة للبرودة في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس 29/4/2021، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 5-7 درجات. وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهارا. وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

يوم الجمعة 30/4/2021 يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 6-8 درجات. وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهارا. وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية.