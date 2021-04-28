الدولار يواصل الانخفاض في فلسطين اليوم الأربعاء 28/4/2021

يواصل سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم الأربعاء 28/4/2021 ، الانخفاض مقابل الشيقل منذ بداية الاسبوع ، ليصبح سعر صرفه 3.24 شيقلاً .

انخفاض الدولار الامريكي يعود لعدة عوامل منها ، ارتفاع حالات كورونا في العالم مجدداً بالرغم من طرح اللقاح مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي .

ويشار الى ان الانخفاض طال الدينار الاردني ، حيث بلغ سعره اليوم 4.56

وجاء سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية اليوم الاربعاء 28/4/2021، على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل :3.24

سعر صرف الدينار مقابل الشيقل:4.57

سعر صرف اليورو مقابل الشيقل:3.91