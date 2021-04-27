سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28/4/2021

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28/4/2021، بشكل طفيف في التعاملات الصباحية ليتخلي عن أعلى سعر سجله المعدن الأصفر في الأسبوع الجاري ، في التعاملات بسوق الصاغة في السوق المحلية ، متأثرة بهبوط سعر الذهب اليوم؛ على خلفية تراجع أوقية الذهب ببورصة المعادن.

وشهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا بقيمة جنيها، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا ورواجًا في السوق المصرية نحو 779 جنيهًا للجرام، مقابل 780 جنيهًا للجرام، امس، غير شامل المصنعية.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعًا خلال التعاملات الآن بنحو 2 جنيهات ليسجل 895 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته هى الأعلى.

فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 779 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 667 جنيهًا فى التعاملات، اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6232 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27767 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 896 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1777 دولارًا في التعاملات.

ويسود العالم والبورصات العالمية حاليا حالة من القلق نتيحة تزايد الاصابة بفيرس كورونا بشكل متسارع ، مما يضع عدد من الازمات ويزيد من حيرة المستثمرين حول الاستثمار في السندات والبورصات او الاتجاه للمعدن الاصفر عالميا مع استمرار تدني سعر الذهب وهبوطه. .

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.