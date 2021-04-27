سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 28/4/2021- سعر أونصة الذهب

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:48 م
27 ابريل 2021
اسعار الذهب في السعودية.jpeg
اعلان اسفل صورة الخبر

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 28/4/2021، استقراراً بالتوازي مع عطلة الأسواق العالمية.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي

الوحدة ريال سعودى  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      214.24 ريال $57.13

سعر الذهب عيار 22 196.39 ريال $52.37

اسعار الذهب عيار 21      187.46 ريال $49.99

اسعار الذهب عيار 18      160.68 ريال $42.85

سعر الذهب عيار 14 124.97 ريال $33.33

سعر الذهب عيار 12 107.12 ريال $28.56

اسعار أوقية الذهب   6,663 ريال  $1,777

اسعار جنيه الذهب   1,500 ريال  $399.91

اسعار كيلو الذهب    214,240 ريال      $57,129

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

26 إبريل     214.88     188.02     161.16     125.34     107.44

25 إبريل     214.39     187.59     160.79     125.06     107.19

24 إبريل     214.42     187.62     160.82     125.08     107.21

23 إبريل     214.30     187.52     160.73     125.01     107.15

22 إبريل     215.20     188.31     161.40     125.54     107.60

21 إبريل     216.49     189.43     162.37     126.28     108.24

20 إبريل     214.48     187.67     160.86     125.11     107.24

19 إبريل     213.65     186.95     160.24     124.63     106.82

18 إبريل     214.36     187.57     160.77     125.05     107.18

17 إبريل     214.42     187.62     160.82     125.08     107.21

#سعر الذهب #سعر الذهب في السعودية #سعر الذهب في السعودية اليوم #سعر الذهب اليوم

متعلقات