سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 28/4/2021- سعر أونصة الذهب

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 28/4/2021، استقراراً بالتوازي مع عطلة الأسواق العالمية.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 214.24 ريال $57.13

سعر الذهب عيار 22 196.39 ريال $52.37

اسعار الذهب عيار 21 187.46 ريال $49.99

اسعار الذهب عيار 18 160.68 ريال $42.85

سعر الذهب عيار 14 124.97 ريال $33.33

سعر الذهب عيار 12 107.12 ريال $28.56

اسعار أوقية الذهب 6,663 ريال $1,777

اسعار جنيه الذهب 1,500 ريال $399.91

اسعار كيلو الذهب 214,240 ريال $57,129

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

26 إبريل 214.88 188.02 161.16 125.34 107.44

25 إبريل 214.39 187.59 160.79 125.06 107.19

24 إبريل 214.42 187.62 160.82 125.08 107.21

23 إبريل 214.30 187.52 160.73 125.01 107.15

22 إبريل 215.20 188.31 161.40 125.54 107.60

21 إبريل 216.49 189.43 162.37 126.28 108.24

20 إبريل 214.48 187.67 160.86 125.11 107.24

19 إبريل 213.65 186.95 160.24 124.63 106.82

18 إبريل 214.36 187.57 160.77 125.05 107.18

17 إبريل 214.42 187.62 160.82 125.08 107.21