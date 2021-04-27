الدولار يتراجع أمام الجنيه السوداني اليوم

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء 28/4/2021، لدى بنك السودان المركزي، فيما ارتفع سعره لدى السوق الموازية.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى بنك السودان المركزي، إلى 381.74 جنيه للشراء و383.65 جنيه للبيع، مقابل 381.76 جنيه للشراء و383.67 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 392 جنيها، مقابل 390 جنيها، أمس.

ويسعى السودان بقوة إلى السيطرة على حالة انفلات سعر الدولار بالسوق المحلية لضمان استيراد السلع الأساسية دون جنون لأسعارها.

وطالبت اللجنة الوزارية السودانية للإنفاذ سياسات توحيد سعر الصرف الأحد بضرورة وضع المعالجات المطلوبة لكبح جماح ارتفاع سعر الدولار الذي طرأ مؤخرا على السوق الموازي.

كما وقفت اللجنة الوزارية لإنفاذ سياسات توحيد سعر الصرف في اجتماعها برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف على متابعة سير إجراءات تنفيذ سياسات سعر الصرف.

ووجه وزير شؤون مجلس الوزراء في تصريحات صحفية بحل كافة الإشكالات التي تعيق عمليات التحويل للمواطن.

وأكد أهمية وضع سياسات محكمة في التعامل مع العملات والتحكم في السيولة لتفادي أي ارتفاع في أسعار الصرف.

وارتفع سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي إلى 461.78 جنيه للشراء و464.09 جنيه للبيع، مقابل 459.55 جنيه للشراء، و461.85 جنيه للبيع، أمس.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي إلى 529.83 جنيه للشراء و532.48 جنيه للبيع، مقابل 532 جنيها للشراء و534.66 جنيه للبيع، أمس.

وتراجع سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي إلى 101.80 جنيه للشراء و102.31 جنيه للبيع، مقابل 101.81 جنيه للشراء و 102.32 جنيه للبيع، أمس.

فيما ارتفع سعره لدى السوق الموازية إلى 104 جنيهات مقابل 103.60 جنيه أمس.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك السودان المركزي، إلى 103.93 جنيه للشراء و104.45 جنيه للبيع، مقابل 103.94 جنيه للشراء و 104.46 جنيه للبيع، أمس.

واستقر سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 106.40 جنيه.

وتراجع سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي إلى 1260.31 جنيه للشراء و1266.61 جنيه للبيع، مقابل 1260.78 جنيه للشراء و 1267.09 جنيه للبيع، أمس.