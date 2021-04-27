تكثر عمليات البحث على ترددات القنوات العربية والمصرية خلال شهر رمضان المبارك، فقد سجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية على تردد قناة دي إم سي 2021 وذلك لمشاهدة برامجها الرائعة حيث استطاعت القناة ان تنافس القنوات الأخرى بسبب قوة محتواها الإعلامي الجيد ، ولقد قمنا في موقع فلسطين اليوم برفع التردد وعبره يمكنكم ضبطه على أجهزة التلفاز ومشاهدة كافة معروضاتها الإعلامية ، تابع معنا حتى النهاية .

ولاقت المقالة التي هي بعنوان تردد قناة دي ام سي DMC الجديد 2021 في رمضان 2021 ، ورصدت القناة في الآونة الأخيرة ملايين المشاهدات في اليوم الواحد من كافة الدول العربية والإسلامية .

وتتميز قناة دي ام سي باختلاف في المحتوي التي تقدمه للمشاهدين في جميع الدول العربية.، وتبث القناة الشهيرة مجموعة متميزة ورائعة من البرامج الدينية والسياسية، وغيرها من البرامج الأخرى .

تأسيس قناة دي ام سي DMC :

وعن تأسيس قناة دي إم سيdmc فإنها تعتبر شبكة تلفزيونية مصرية أسسها المهندس طارق إسماعيل عام 2017 أي قبل أربعة سنوات ويقع مقرها الرئيس في العاصمة المصرية القاهرة . وتبث ترددها على مدار الساعة 24 ساعة دون انقطاع وبجودة عالية وبدون تشفير أي بالمجان . وتسجل الفضائية يوميًا آلاف المتابعين الجدد إليها .

أبرز برامج قناة ام دي سي dmc :

أولاً : برنامج باب رزق : يقدمه الإعلامي يسري الفخراني ويعرض يوم الخميس الساعة 8 مساء.

ثانيًا : قعدة رجالة الموسم الثاني : يقدمه ( كريم فهمي – أحمد فهمي – باسل خياط ) يعرض يوم الخميس الساعة 9 مساء.

ثالثًا: برنامج أتوبيس السعادة : يقدمه الإعلامي أحمد يونس ويعرض يوم الأحد الساعة 11 مساء.

رابعًا: مساء dmc : يقدمه ( رامي رضوان – إيمان الحصري ) يعرض يومياً الساعة 10 مساء.

تردد قناة دي إم سي DMC في رمضان 2021 :

تردد قناة دي إم سي DMC في رمضان 2021 على القمر الصناعي نايل سات ، وهي تردد دي ام سي :11449 الاستقطاب أفقي H معدل الترميز 27500 تصحيح الخطأ 5/6 .