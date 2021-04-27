بث مباشر مباراة ريال مدريد وتشيلسي ضمن بطولة دوري ابطال اوروبا

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، منافسه تشيلسي الإنجليزي، ضمن فعاليات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا إثر تفوقه على ليفربول في دور ربع النهائي، بينما وصل تشيلسي لنفس الدور بعد تخطيه عقبة بورتو البرتغالي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وتشيلسي

ويأمل فريق ريال مدريد في الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة اليوم تساعده بلقاء الإياب أمام تشيلسي على أمل التأهل لنهائي المسابقة الأوروبية.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وتشيلسي

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