دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان مكتوب: اللهم ارزقني طاعة الخاشعين

يكثر البحث عن دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان الكريم حيث يستحب الدعاء مع أداء فريضة الصوم، فيبحث الصائمون عن الأدعية مع اليقين بالاستجابة، مصداقا لقول رسول الله صلّ الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ»، حيث يواصل المسلمون البحث عن الأدعية التي يمكن ترديدها خلال شهر رمضان المبارك، ودعاء اليوم الخامس عشر من رمضان مكتوب وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية: حيث نورد دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان مكتوب.

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان مكتوب

وبخصوص دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان مكتوب، فبالرغم من عدم ثبوت دعاء مخصص لليوم في حد ذاته، حيث لم يرد على الرسول أو الصحابة أدعية مخصصة تحت عنوان دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان مكتوب، إلا أنه من الممكن ترديد الأدعية التالية:

اللهم صفي قلوبنا وأغسل ذنوبنا وأستر عيوبنا وزكي نفوسنا، واجعلنا ممن طاب ذكرهم وحسنت سيرتهم واستمر أجرهم في حياتهم وبعد موتهم، اللهم أسألك أن ترزقنا لذة السجود ودعاء غير مردود وفرج ورحمة منك يا معبود، وأبعد عنا البلاء وارفع شأننا ومقامنا في الأرض والسماء، واشف مرضانا وأرحم موتانا.

ويتواصل الحديث عن دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان مكتوب، فيمكن دعاء المولى بالآتي:

«اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَأَقِلْنِى فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْهَفَوَاتِ، وَلَا تَجْعَلْنِى غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ، اَللّهُمَّ لا تَخْذُلني فيهِ لِتَعَرُّضِ مَعصِيَتِكَ، ولا تضربني بِسِياطِ نَقِمَتِكَ، وَزَحْزِحني فيهِ مِن موُجِبات سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وأياديك يا مُنتَهى رَغْبَةِ الرّاغِبينَ».

اللهم أعنا على الصيام «اَللّهُمَّ اَعِنّي فيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبني فيهِ مِن هَفَواتِهِ وآثامه، وَارْزُقني فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ، بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِّلينَ، اَللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنسِ وَالْأقْذارِ، وَصَبِّرْني فيهِ عَلى كائِناتِ الْأَقدارِ، وَوَفِّقْني فيهِ للتقي وَصُحْبَةِ الْأبرارِ بِعَوْنِكَ يا قُرَّةَ عَيْن الْمَساكينِ».

«اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ، اللّهُمَّ اجْعَلْ لي فيهِ إلى مَرضاتكَ دَليلاً، ولا تَجعَلْ لِلشَّيْطانِ فيهِ عَلَيَّ سَبيلاً، وَاجْعَلِ الجَنَّةَ لي مَنْزِلاً وَمَقيلاً، يا قاضِيَ حَوائج الطالبينَ».

«اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ إلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ ونقمتك، وَوَفِّقني فيهِ لقراءة آياتك، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ، اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا أجود الأجْوَدينَ».

«اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى إقامة أمرك، وأذقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَأَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا أبصر النّاظِرينَ، اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن أوليائك المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ».