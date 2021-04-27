الشيخ عزام ينعى الشيخ حافظ سلامة قائد معركة السويس في العاشر من رمضان

نَعَى الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى الشعب المصري وإلى الأمة العربية والإسلامية، الشيخ الداعية حافظ سلامة، الذي قاد المقاومة الشعبية في السويس ضد العدوان الإسرائيلي في حرب العاشر من رمضان عام 1973.

وقال الشيخ عزام في برقية تعزية بالفقيد سلامة: بكل فخر وبكل اعتزاز ننعى للشعب المصري وللأمة العربية والإسلامية واحدا من أبطال هذه الأمة ورموزها الأحرار، الشيخ حافظ سلامة، الإمام والخطيب والداعية والقائد".

وأضاف متحدثا عن مناقب الفقيد: إن صورته وهو يقود المقاومة الشعبية الباسلة في السويس ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم فى حرب رمضان المبارك، تعيد إلى الأذهان الصورة الحقيقية للعالم ورجل الدين، الذي يلتحم بالناس ويكون فى طليعتهم دفاعا عن الأوطان والحرمات والمقدسات".

وتابع بالقول: والأهم ان الشيخ حافظ سلامة حقق هذا الإنجاز الكبير وأوقف تقدم المعتدين وألحق بهم هزيمة منكرة وانزوى بعد الحرب بعيدا عن الأضواء، لم يبحث عن مقابل ولم يسع لاستثمار اسمه والانتصار الذي كان من أهم صُنّاعه".

وأكد الشيخ عزام أن الأمة تحتاج إلى أمثال الشيخ حافظ سلامة، في هذه المرحلة الصعبة التي يطفو فيها الغثاء على وجه الأشياء.

وختم بالقول: العزاء الحار لمصر الغالية...العزاء لأهل السويس وكل مدن القناة...العزاء لكل الأمة وعلى مثل الشيخ حافظ تبكي البواكي".