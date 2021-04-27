الداخلية بغزة تُقرر تمديد اجراءات الإغلاق لأسبوع اعتباراً من اليوم

قررت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الثلاثاء 27/4/2021، تمديد سريان جميع الإجراءات الوقائية القائمة حالياً لمدة أسبوع اعتباراً من اليوم.

وأوضحت الوزارة، أن القرار جاء في إطار استمرار متابعة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة، حيث عقدت خلية إدارة الأزمة اجتماعاً تقييمياً مساء اليوم.

وأكدت الوزارة، أن المباحث العامة بالشرطة ستقوم بمتابعة المصابين غير الملتزمين بالحجر المنزلي، وسيتم حجرهم في مركز تأهيل وإصلاح خانيونس، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفي هذا الإطار ندعو المواطنين للإبلاغ عن أية مخالفين للحجر المنزلي، عبر الاتصال بالرقم الوطني 109.

كما سيتم إعادة تفعيل الحجر الصحي الإلزامي عبر المعابر للقادمين من الدول الموبوءة كالهند وبنغلادش، وفق بروتوكول الحجر الصحي المقر من قبل وزارة الصحة.

ودعت، المواطنين إلى مزيد من الالتزام بالإجراءات المعمول بها حرصاً على سلامتهم، سيما في ظل انتشار طفرات جديدة من الفيروس وخاصة الطفرة الهندية المنتشرة في عدد من الدول.