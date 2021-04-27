نقيب الصيادين: قرار الشرطة البحرية بدخول البحر هدفه كسر قرار الاحتلال

أكد نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش، ان قرار الشرطة البحرية بالسماح للصيادين بدخول البحر وممارسة عملهم يهدف لكسر قرار الاحتلال بمنع النزول للبحر.

وقال عياش خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس بغزة":" الظلم العالمي جعل الاحتلال يتحكم ويسيطر بالقوة في منعنا من الدخول للبحر، مؤكداً ان الصيادون يعملون بمراكب صغيرة، والمراكب الكبيرة تعمل لمسافات محدودة تجنباً لزوارق الاحتلال.

وأوضح نقيب الصيادين ان بعض الصيادين لهم شباك من قبل إغلاق البحر بيومين يحاولون سحبها رغم المخاطرة الكبيرة عليها من قبل الاحتلال.

وكانت الشرطة البحرية بغزة، اعلنت صباح اليوم، أنّ البحر غير مغلق من طرفها أمام حركة الملاحة والصيد البحري.

وأضافت :" لا مانع لديها من ممارسة الصيادين لعملهم داخل البحر، مع البقاء قدر الإمكان بعيدين عن نقاط التماس والمناطق الحدودية، حفاظاً على أرواحهم".