نقابة الأطباء تتهم الحكومة باللامبالاة وتهدد باجراءات "غير مسبوقة"

اتهمت نقابة الأطباء الفلسطينيين اليوم الثلاثاء 27/4/2021، الحكومة باللامبالاة والاستمرار في تجاهل مطالب الأطباء، وتخليها عن أبسط مسؤولياتها نحوهم، مُهددةً باتخاذ "إجراءات غير مسبوقة" في وجه الحكومة.

وقالت النقابة في بيان لها:" إنه "طفح الكيل"، ولم يعد أمامها سوى "الخيارات الصعبة" التي لم ترغب يوماً في الوصول إليها، مؤكدة أنها قدمت كل ما هو ممكن ومطلوب منها لاحتواء الأزمة دون أي تحرك من الحكومة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما جرى ويجري بهذا الخصوص.

وأضافت النقابة في بيانها أنه في حال لم يتم اتخاذ القرارات بالتراجع عن الخصومات وتنفيذ الاتفاقات، فإنه سيتم بدءاً من الثلاثاء المقبل (5 أيار 2021) التوقف وبشكل كامل عن استقبال أي حالات مهما كانت في المستشفيات الحكومية، بما في ذلك الحالات الطارئة، مطالبة المواطنين بالتوجه ابتداء من التاريخ المحدد (5 أيار) إلى المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، وعلى الحكومة تغطية تكاليف علاجهم.

وأشارت النقابة إلى أنه سيتم الاستمرار في متابعة الحالات الموجودة داخل الأقسام حتى الشفاء التام وخروجهم من المستشفيات عن طريق الأطباء المناوبين.

وأضافت أنه سيتم توقف العمل بالكامل في الرعاية الصحية الأولية ومباني وزارة الصحة مع عدم التوجه إليها، ويشمل ذلك جميع الأطباء، بمن فيهم المديرون.