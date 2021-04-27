الخارجية الفلسطينية: اغلاق الاحتلال بحر غزة هو انتهاك صارخ للقانون الدولي  

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، ان قرار الاحتلال اغلاق بحر غزة بالكامل هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، واعتداء على المدنية الاساسية للمواطنين الفلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم ، أن هذا القرار الغاشم هو تصعيد خطير في العدوان على قطاع غزة، لما يتركه من آثار كارثية على معيشة وحياة قطاع الصيد الغزي بأكمله والأسر التي تعيش من هذه المهنة.

وأصافت الوزارة ان هذه القرار هو امتدادا للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وجزءاً لا يتجزأ من العقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا في القطاع، وحلقة في مسلسل التضييقات الخانقة المفروضة عليه لتدمير اقتصاديات المواطنين

وطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي والمنظمات والمجالس الأممية المختصة بتحمل مسؤولياتهم جميعا في الضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن هذا القرار فورا، وفي فرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل لإجبارها على احترام القانون الدولي. كما طالبت الجنائية الدولية سرعة إطلاق تحقيقاتها في جرائم الاحتلال.