اتحاد المقاولين: نصف مليار دولار عائدات وزارة المالية من قطاع الإنشاءات بغزة

كشف اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة أن مجموع عائدات الحكومة الفلسطينية من قطاع الانشاءات في المحافظات الجنوبية منذ عام 2008 حتى اليوم، يزيد عن 500 مليون في الوقت الذي تحتجز فيه وزارة المالية حقوق الارجاع الضريبي في سياسة عقاب جماعي جائرة.

وأوضح الاتحاد في تصريح صحفي الثلاثاء أنه ليس من العدل ولا الحكمة الاقتصادية احتجاز أكثر من 80 مليون دولار في الوقت الذي شكل قطاع المقاولات رافعة اقتصادية لموارد الحكومة الفلسطينية رغم الحصار والانقسام والحروب.

وشدد الاتحاد على ان شركات المقاولات تمسكت بوطنية عالية ومسؤولية اقتصادية بتوريد كل احتياجاتها من المعابر التي تديرها السلطة الفلسطينية قبل وبعد آلية الامم المتحدة لاعمار غزة (grm) حتى لا تكون جزء من مخططات الانفصال.

وأضاف الاتحاد أنه لن يقبل بسياسة الاهمال المتعمدة التي أدت الى افلاس مئات الشركات والدفع بما تبقى منها نحو الهاوية عبر احتجاز رأسمالها النقدي المتمثل في حقوق الارجاع الضريبي الذي يشكل أقل من خُمس ما حصلت عليه الحكومات المتعاقبة من قطاع الانشاءات في المحافظات الجنوبية.

وأكد الاتحاد أنه من الأولى للحكومة الفلسطينية حماية شركات المقاولات الغزية عبر صرف الارجاعات الضريبية المترصدة عليها ترسيخا لوحدة الوطن وعدم التعامل بعنصرية تجاه شركات غزة.

واستغرب الاتحاد سياسة التمييز الحكومية التي تأخذ ما لها عبر المقاصة ومجموعة الضرائب والمعاملات بقيمة نصف مليار دولار، وفي نفس الوقت تحتجز حقوق الارجاع الضريبي في اجحاف اقتصادي كبير لا يخلو من المساهمة في تمرير مخططات الانقسام والانفصال.