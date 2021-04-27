انخفاض اسعار الدواجن في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 27-4-2021

شهدت أسعار الدواجن في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا؛ حيث وصل سعر كيلو الدجاج من أرض المزرعة من 7 إلى 7.5 شيكل.

وجاء هذا التراجع في الأسعار وفقًا لعدد من مربي الدواجن، بسبب ضعف الإقبال من الجمهور مع اقتراب شهر رمضان من نهايته، والإجراءات الوقائية المتخذة التي تتمثل في منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت.

وأدى قرار منع الحركة التامة من بعد صلاة المغرب في غزة، إلى إغلاق الكثير من المطاعم والتي تستهلك كميات كبيرة من الدواجن ما أدى إلى تراكمها في المزارع.

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء على النحو الآتي:

دجاج حي: 1ك = 8 – 8.5 شيكل

دجاج صافي: 1 ك = 12.5 – 13 شيكل

صدر: 1ك: 22 شيكل

ستيك: 1ك = 23 شيكل

فخذ دجاج: 1ك = 11 – 12 شيكل

دبوس: 1ك = 13 شيكل

كبدة: 1ك = 12 شيكل

شيش: 1ك = 21 – 22 شيكل