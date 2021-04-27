الميزان: اغلاق الاحتلال بحر غزة هو عقاب جماعي

قال مركز "الميزان" لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بفرض الإغلاق الكامل لبحر قطاع غزة، يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي المفروضة على السكان".

وأضاف المركز:" أن هذه العقوبات الجماعية ترقى لمستوى جرائم حرب".

كما أوضح أن الانتهاكات الاحتلال المستمرة منذ عام 2007، تسببت بتردي الأوضاع الاقتصادية لأكثر من 5 آلاف صياد وعامل في مهن مرتبطة بالصيد، ليصبحوا من الفئات الأشد فقرا بغزة.

وكان الاحتلال اعلن الاثنين، عن إغلاق بحر غزة بشكل كامل وحتّى إشعار آخر، بسبب ادعاءات الاحتلال باستمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.