الاحتلال يواصل الإهمال الصحي بحق الأسير عبد الرحيم سلهب

تستمر إدارة سجن "عوفر" العسكري التابع للاحتلال اليوم الثلاثاء، سياسة الإهمال الصحي للأسير عبد الرحيم مصطفى سلهب (39 عامًا) من بيت لحم.

بدورها أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الاسير سلهب معتقل منذ 17 آذار الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 4 أشهر، مشيرةً إلى أنه يعاني من عدة أمراض ولا يتلقى العلاج اللازم لها.

كما لفتت الهيئة إلى إن الأسير يعاني من مشاكل بالظهر، وجرثومة بالمعدة، والجيوب الأنفية والتهابات في العظم وتمزق في كتفه الأيسر.

ونوهت إلى أن إدارة السجن تتعمد بشكل ممنهج إهمال الوضع الصحي للأسير سلهب منذ اعتقاله.