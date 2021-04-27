تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد2021

اليكم تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2021، يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عن هذا الموضوع على محركات البحث العالمية، قمنا بإعداد هذه المقالة والتي تتحدث عن تردد طيور الجنة .

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2021

ومؤخراً قامت قناة طيور الجنة بتغيير تردداتها، حيث يبحث الان الكثير من المتابعين الان عن الترددات الجديدة لقناة طيور الجنة، حيث تقدم القناة العديد من البرامج التي تهم الاطفال والتي تحمل جانب ترفيهي، وبعض البرامج تحتوي على معلومات هادفة تزيد من ثقافة الاطفال، ولمعرفة التردد الجديد تابع المقال للنهاية.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2021

تردد قناة طيور الجنة على عربسات 2021

وفي وقت سابق فقد اعلنت ادارة القناة عن تعديلات وتحديث على ترددات الشبكة على كافة الأقمار الصناعية.

حيث نشرت تردد قناة طيور الجنة الفضائية على مدار عربسات, واصبح بامكان المتابعين استقبال القناة بعد تغيير تردداتها عبر هذه الترددات الجديدة .

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2021

ويمكنكم الان استقبال تردد طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي عرب سات بدر بإدخال التردد التالي :

التردد : 11632

استقطاب : عمودي

معدل ترميز : 27500

تردد قناة طيور الجنة 2021 علي النايل سات

تردد قناة طيور الجنة نايل سات:

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برامج قناة طيور الجنة الجديدة 2021

برامج قناة طيور الجنة بيبي:-

برنامج فزورة مع الأمورة

برنامج شمس لا تغيب

برنامج صوتك كنز

برنامج رياضة × رياضة

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2021

كما تقدم القناة العيد من البرامج الاخرى:

برنامج بيت الحج

برنامج نشرة أخبار الدار

برنامج جنفل

برنامج قالتي العصفور

برنامج شموس لا تغيب

برنامج علي الهوي سوا

برنامج أشكال ألوان

برنامج الو طوط

برنامج منبر أحباب الله