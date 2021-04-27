ليبيا تسجل 501 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا

سجلت ليبيا اليوم الثلاثاء، 27-4-2021 نحو 501 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 حالات وفاة، وشفاء 516 شخصا، خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.

و بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، فإن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 219 إصابة و383 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 176 ألفًا و254 شخصًا، بينهم 11 ألفًا و568 حالة نشطة، وتوفي 3010 أشخاص.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف عن عينات عشوائية موجبة.

وأشارت إلى أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.