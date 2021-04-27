التردد الجديد لقناة ناشونال جيوغرافيك 2021، نقدم لكم في موقع فلسطين اليوم الاخباري التردد الجديد لقناة ناشونال جيوغرافيك على القمرين نايل سات وعربسات، حيث انه وجدنا زيادة في البحث عن تردد القناة على محركات البحث العالمية، ولهذا خصصنا هذا المقال للحديث عنها.

ويحرص موقع فلسطين اليوم على توفير العديد من ترددات القنوات المختلفة، مثل قنوات الاطفال والقنوات الاخبارية وقنوات الدراما وغيرها من القنوات التي تسلي المشاهد وتسد وقت فراغه، واليوم نقدم لكم، تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021، ولمعرفة التردد تابع المقال للنهاية.

التردد الجديد لقناة ناشونال جيوغرافيك 2021

وتقدم قناة ناشونال جيوغرافيك العديد من البرامج الشيقة والمفيدة والتي تزيد من ثقافة المشاهدين ومن هذه البرامج:

البرامج التي تقدمها قناة ناشونال جيوغرافيك :

برنامج أعقد الإصلاحات: ويسجل هذا الفيلم الوثائقي نسبة مشاهدات عالية ، ويدور حول ماهية الحلول التي يتطلبها إصلاح بعض من أكبر الآلات في العالم.

برنامج هندسة عبقرية: وعن هذا الفيلم يحاكي كيف أدى قفص طيور إلى بناء ناطحة السحاب تايبيه 101؟ ريتشارد هاموند يثبت الصلة.

برنامج أيام عصيبة على كوكب الأرض: ومن خلاله يبث عن اضطرار العلماء والمحققون البحث عن حلول جذرية حيث ظهرت أحداث ومعضلات مشتتة من أعماق مخزون العالم للمياه.

برنامج أبو كالبيس: وفي هذا الفيلم يعرض الحرب العالمية الثانية: برنامج وثائقي بالألوان من ستة أجزاء عن الحرب العالمية الثانية.

برنامج صنارة الصيد: ويعرض على شاشة القناة صيد أسماك صعب اصطيادها، ومع الأخطار التي حدثت للصيادين وقت اصطيادها.

برنامج عمليات نقل عملاقة: وتبث ناشونال جيوغرافيك سباق الناقلات العملاقة مع الزمن لتسليم العمل في الموعد المحدد.

برنامج أساطير العالم الجليدي: ويعرض للمشاهدين دخول حصري للقوارب والمنقذين، وهم يتحدون المياه المليئة بالبكتيريا ويصارعون باستماتة لإنقاذ الحيوانات المحتضرة تحت الحراسة العسكرية.

التردد الجديد لقناة ناشونال جيوغرافيك 2021 :

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات HD :

القمر الصناعي: NileSat 7.0°W.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12467.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 23.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد القناة على نايل سات SD :

القمر الصناعي: نايل سات (SD).

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات 2021 :

القمر الصناعي: ArabSat 26.0°E.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.