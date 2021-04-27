الهند تحطم ارقاما قياسية عالمية باصابات كورونا

سجلت الهند اليوم الثلاثاء ارقاما قياسية جديدة بإصابات كورونا، محطمة الارقام العالمية الخاصة بأعداد إصابات فيروس كورونا المستجد لليوم السادس على التوالي.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 323 ألفا و144 حالة إصابة جديدة و2771 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 17.6 مليون، والوفيات إلى197 ألفا و894.

وفي أسوأ تفشٍ على الإطلاق، تسجل الهند أكثر من 300 ألف حالة إصابة يوميا منذ يوم الخميس الماضي، عندما تجاوزت الرقم القياسي السابق للإصابات اليومية والمسجل في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني، والذي كان 300 ألف و300 حالة.

وسجلت البلاد أيضا أعلى حصيلة يومية للوفيات بسبب كورونا خلال الأسبوع الماضي.