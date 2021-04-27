ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 27-4-2021

ارتفاع سعر الذهب في السعودية، حيث يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الذهب بالسعودية، بعد ان وجد زيادة كبيرة في عمليات البحث على محركات البحث العالمية عن سعر الذهب هناك، حيث يهم الكثير من المتابعين والتجار.

ويحرص فلسطين اليوم الاخباري على تقديم اسعار الذهب في العديد من الدول، كما يقدم اسعار العملات، وفي هذا المقال سيقدم لكم اسعار الذهب في السعودية، ولمعرفة اسعار الذهب تابع المقال للنهاية.

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

شهدت اسعار الذهب في السعودية ارتفاع طفيف في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 27-4-2021، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 الذي يعد أعلى العيارات الذهبية في السعودية 214.90 ريال سعودى مقابل 57.30 دولار امريكى، وذلك بعد ساعات من بدء التداول، كما سجل الذهب الاقتصادي، عيار 14 نحو 125.36 ريال، مقابل 33.43 دولار.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي السعودي نحو 453 مليار دولار متجاوزة 250 مليار دولار المقدرة لحماية ربط الريال من المضاربة

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

سعر الذهب في السعودية في منتصف تعاملات اليوم:

اسعار الذهب عيار 24 214.90 ريال $57.30

سعر الذهب عيار 22 196.99 ريال $52.53

اسعار الذهب عيار 21 188.04 ريال $50.14

اسعار الذهب عيار 18 161.18 ريال $42.98

سعر الذهب عيار 14 125.36 ريال $33.43

سعر الذهب عيار 12 107.45 ريال $28.65

اسعار أوقية الذهب 6،683 ريال $1,782

اسعار جنيه الذهب 1،504 ريال $401.13

اسعار كيلو الذهب 214،898 ريال $57,302

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

اسعار الذهب في السعودية صباح اليوم:

اسعار الذهب عيار 24 214.78 ريال $57.27

سعر الذهب عيار 22 196.89 ريال $52.50

اسعار الذهب عيار 21 187.94 ريال $50.12

اسعار الذهب عيار 18 161.09 ريال $42.96

سعر الذهب عيار 14 125.29 ريال $33.41

سعر الذهب عيار 12 107.39 ريال $28.64

اسعار أوقية الذهب 6،680 ريال $1,781

اسعار جنيه الذهب 1،504 ريال $400.92

اسعار كيلو الذهب 214،785 ريال $57,273