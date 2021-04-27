سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 27 ابريل 2021

سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ارتفاعا اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

وزاد متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، لدى السوق الموازية "السوداء" إلى 12425 ليرة للشراء، و12475 ليرة للبيع، مقابل 12200 ليرة للشراء، و12225 ليرة للبيع، أمس، بالتزامن مع الحظر السعودي، لواردات الخضر والفاكهة اللبنانية.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%.

وتتناقص احتياطات العملة الأجنبية لدى لبنان وفقدت الليرة نحو 90%، من قيمتها، وأصبح الدولار نادر الوجود منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019.

وبلغ الدين العام 95.6 مليار دولار نهاية 2020، أي ما يعادل 171.7% من الناتج الإجمالي المحلي، وفق صندوق النقد.

وفي منتصف مارس/ آذار الماضي، بلغ احتياطي المصرف المركزي 17.5 مليار دولار، وفق موقع المصرف، رغم أن محللين يرجحون أن يكون الرقم أدنى من ذلك.