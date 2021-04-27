شهدت اسعار العملات العربية و الاجنبية في ليبيا اليوم الثلاثاء 27-4-2021 تباينا في الاسواق الموازية، بينما شهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات أمس الاثنين.

و جاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي نحو 5.12 دينار.

سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 6.15 دينار.

سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 7.00 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.88 دينار.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.33 دينار.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.15 دينار.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.50 دينار للبيع و4.48 دينار للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.40 دينار للبيع و5.37 دينار للشراء.