اسعار العملات الاجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 27 -4- 2021، حيث يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار العملات الاجنبية في مصر في هذا المقال، وذلك بعد ان وجدنا زيادة في البحث على محركات البحث العالمية عن هذا الموضوع من قبل الكثير من المتابعين.

اسعار العملات الاجنبية في مصر اليوم الثلاثاء

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم اسعار الكثير من العملات في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم العملات الاجنبية في مصر وأهمها الدولار والجنيه الاسترليني والريال والدرهم والدينار، ولمعرفة اسعار العملات الاجنبية تابع المقال حتى النهاية.

سعر الدولار:

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 27 -4- 2021، لدى معظم البنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في مصر في الفترة الاخيرة

كما شهد سعر الدولار في مصر استقراراً، خلال الفترة الأخيرة بالرغم من تذبذب أسعار العملة الأمريكية عالميا خلال الأسابيع الماضية، في ظل تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والتي اثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.

وكان سجل سعر الدولار نحو 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، في حوالي22 بنكا، من بينهم كريدي أجريكول، والتجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، والاستثمار العربي، وعودة، ، والقاهرة، والبركة، والأهلي المتحد، والمشرق، وقناة السويس.

وبقي سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر ( أكبر بنكين حكوميين)، ثابتا عند 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

اسعار العملات الاجنبية في مصر اليوم الثلاثاء

أسعار اليورو

وانخفض سعر اليورو اليوم الثلاثاء، إلى 18.89 جنيه للشراء، و19.01 جنيه للبيع، مقابل 18.91 جنيه للشراء و19.03 جنيه للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني في مصر لدى البنك المركزي المصري إلى 21.70 جنيه للشراء، و21.84 جنيه للبيع، مقابل 21.67 جنيه للشراء، و21.82 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال السعودي

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لدى البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

اسعار الدرهم الاماراتي

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في مصر لدى البنك المركزي عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

اسعار الدينار الكويتي

بينما تباين سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 51.85 جنيه للشراء، و 52.31 جنيه للبيع، مقابل 51.91 جنيه للشراء، و 52.26 جنيه للبيع، أمس.