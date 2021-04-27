ادعية مستحبة في اليوم الخامس عشر من رمضان 2021

يبحث الكثير من المتابعين عن ادعية شهر رمضان اليومية عبر محركات جوجل و منصات التواصل الاجتماعي، و تحرص وكالة فلسطين اليوم الاخبارية على تجميع الادعية المستحب الدعاء بها في أيام شهر رمضان 2021 بشكل يومي، و في هذه المقالة نضع بين ايديكم دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2021 .

و تعتبر ايام شهر رمضان المبارك ايام مباركة يتقرب فيها المسلمون الصائمون الى الله عز و جل بالدعاء.

ويحرص المسلمون على ترديد الدعاء في أيام شهر رمضان 2021 للتقرب لله عز وجل في الشهر والابتعاد عن المعاصي والذنوب وإخراج الصدقات وإطعام الفقراء والإكثار من أعمال الخير والبر، وليكونوا على صلة أكثر بالله من الأيام الأخرى وينالوا رضا الله ومحبته.

وفي هذه المقالة سنذكر المسلمين ببعض الاحاديث المستحبة في شهر رمضان أملًا في أن يتقبل الله منا منكم الصيام والقيام وصالح الاعمال.

ونبدأ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن دعوة الصائم لا ترد، كما جاء في الحديث الشريف:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم).

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2021

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ رَحمَةَ الأَيْتامِ وَإِطعامَ الطَّعامِ وَإِفْشاءَ السَّلامِ وَصُحْبَةَ الكِرامِ بِطَوْلِكَ يا مَلْجَأَ الآمِلينَ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنَا حِفْظَ حُدُودِكَ وَتَقْدِيسَ حُرُمَاتِكَ، وَتَعْظِيمَ شَعَائِرِكَ وَشُكْرَ آلاَئِكَ، وَأمْنُنْ عَلَيْنَا بِمَغْفِرَتِكَ وَفُيُوضِ نَفَحَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحَمَاتِكَ.

اللَّهُمَّ طَهِّرْ قُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ، وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الكَذِبِ، وَأَعْيُنَنَا مِنَ الخِيَانَةِ، إَنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ.

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة، ويحبس الرزق

اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين.

اللهم اكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي واصلح حالي، وبيض وجهي واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي واجعل لي فيما أحب نصيب.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنَا حُسْنَ حَمْدِكَ وَدَوَامَ ثَنَائِكَ، وَبَرْدَ عَفْوِكَ وَلَذَّةَ مُنَاجَاتِكَ، وَإِجْلاَلَكَ وَتَعْظِيمَكَ وَحِفْظَ كِتَابِكَ،

وَكَمَالَ عِبَادَتِكَ وَدَوَامَ ذِكْرِكَ وَتَدَبُّرَ آيَاتِكَ، وَاتِّبَاعَ نَبِيِّكَ وَتَحْكِيمَ آيَاتِكَ.

دعاء رمضان 2021

اللَّهُمَّ قَدْ أَنْزَلْتُ بِكَ حَاجَتِي، فَإِنْ قَصُرَ رَأيِي وَضَعُفَ عِلْمِي وَعَمَلِي افْتَقَرْتُ إِلى رَحْمَتِكَ،

فَاسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الحَاجَاتِ، وَيَا شَافِيَ الصُدُورِ أَنْ تُجِيِرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيِرِ وَمِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الثُبُور.

اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، ونَبِّهْني فيهِ عَن نومه الغافِلينَ.

للّهُمَّ قَرِّبْني إلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني مِن سَخَطِكَ ونقمتك، ووَفِّقني لِقِراءةِ آياتك، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام اسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دُعيت به أجبت،