وفاة لاعب الملاكمة الاردني راشد صويصات متأثرا بإصابته في بطولة العالم

أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية اليوم الثلاثاء وفاة لاعب المنتخب الأردني للملاكمة عن فئة الشباب راشد صويصات، متأثرا بإصابة تعرض لها في بطولة العالم للشباب في بولندا.

و اعربت اللجنة في بيان لها عن حزنها العميق وألمها الشديد بوفاة لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عن فئة الشباب راشد صويصات والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الاثنين متأثرا بإصابة تعرض لها أثناء نزاله مساء يوم الجمعة 16 أبريل الماضي في بطولة العالم للشباب والشابات والتي أقيمت في مدينة كالسي البولندية".

ونعت اللجنة الأولمبية الأردنية ممثلة برئيسها سمو الأمير فيصل بن الحسين وأعضاء مجلس الإدارة والأسرة الرياضية الأردنية، الفقيد صويصات، فإنها تتقدم من أهله وزملائه وأصدقائه بخالص العزاء والمواساة، وتضرع إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه".