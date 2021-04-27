ضباط بجيش الاحتلال: نتوقع تجدد التصعيد مع غزة نهاية الأسبوع والجولة الحالية لم تنته

أكد ضباط كبار بقيادة المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء 27/4/2021، ان الهدوء النسبي على الحدود مع قطاع غزة لم ينته ، مع احتمالية تجدد التصعيد نهاية الأسبوع الجاري.

وقال موقع "والا" العبري، نقلاً عن ضباط كبار بقيادة المنطقة الجنوبية قولهم: "إن التصعيد ليس خلفنا، وأمامنا نهاية أسبوع متوترة".

وحذر كبار الضباط بقيادة المنطقة الجنوبية، من احتمالية اندلاع تصعيد جديد مع حماس، بعد إعلان رئيس السلطة عن إلغاء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية.

وزعم موقع "والا" أن حماس ستحاول استغلال الإعلان عن إلغاء الانتخابات، حتى تحرر المتظاهرين والفصائل الصغيرة بالقطاع، لإطلاق البالونات والصواريخ تجاه إسرائيل.

وتابع الى أنه رغم الهدوء الذي ساد الليلة على حدود القطاع، وبسبب هذه التخوفات من التصعيد وتجدد اطلاق الصواريخ، فإن الجيش الإسرائيلي مستمر في حالة التأهب، ويحافظ على حالة اليقظة على حدود غزة.

وأشار الموقع العبري، الى أنه مع نهاية الجولة الأخيرة التي كانت بسبب الأحداث بالقدس، أطلق من قطاع غزة حوالي 50 صاروخا وقذيفة تجاه مستوطنات الغلاف.