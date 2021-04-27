دوري الأبطال قد يخلو من "رونالدو" و"صلاح"

بسبب تعثر فريقيهما يوفنتوس، وليفربول في الدوريين الإيطالي والإنجليز، يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمصري محمد صلاح، خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويشار الى ان يوفنتوس قد تعاقد مع رونالدو صيف العام 2018 من أجل قيادته للفوز بدوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ العام 1996، فقد بات فريق "السيدة العجوز"، الذي هيمن على لقب الدوري الإيطالي في المواسم التسعة الأخيرة، يواجه صعوبات كبيرة في احتلال أحد المراكز الأربعة المؤهلة للمسابقة القارية في الموسم المقبل.

وتراجع يوفنتوس إلى المركز الخامس في الدوري الإيطالي، برصيد 66 نقطة، بعدما ارتقى نابولي إلى المركز الرابع بفضل فوزه 2-0 على مضيفه تورينو أمس الاثنين، في المرحلة الـ33 من "الكالتشيو"، حيث رفع فريق الجنوب الإيطالي رصيده إلى 66 نقطة أيضا لكنه يتفوق على اليوفي بفارق الأهداف بعد تعادلهما في المواجهات المباشرة.

كما أن رصيد ميلان الثالث، استقر أيضا عند 66 نقطة بعد خسارته الفادحة أمس، بثلاثية نظيفة أمام لاتسيو.

وقبل 5 جولات من إسدال الستار على منافسات "الكالتشيو"، يتأخر يوفنتوس بفارق نقطتين عن أتالانتا الثاني، و13 نقطة عن المتصدر إنتر.

والمثير أن لاتسيو السادس، لديه فرصه أيضا للمنافسة على أحد المراكز الأربعة، حيث يملك في رصيده 61 نقطة وله مباراة مؤجلة.