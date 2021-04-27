وفاة قائد "المقاومة الشعبية" بالسويس ضد الاحتلال الإسرائيلي

توفي، مساء أمس الإثنين قائد المقاومة الشعبية في مدينة السويس بمصر الشيخ حافظ سلامة ، إبان الاحتلال الإسرائيلي، عن عمر ناهز 96 عاما.

وأفادت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، بأن "الشيخ سلامة توفي بمستشفى في القاهرة بعد تدهور حالته الصحية".

وأضافت: "من المقرر أن تشيع الجنازة الثلاثاء من المسجد الكبير بمدينة السلام بالسويس.

وحسب صحيفة "الأهرام ولد سلامة بالسويس في 6 كانون الأول/ ديسمبر 1925، و"كان له دور اجتماعي وسياسي ونضالي بارز لا ينسى في تاريخ مصر".

وأوضحت الصحيفة أن سلامة "ساهم في دعم المقاومة، والمشاركة في العمليات الفدائية والتعبئة العامة للفدائيين".

ومن أبرز أدوار سلامة، حسب ما نقلت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، دوره في قيادة "المقاومة الشعبية في مصر، خاصة في عدم استسلام مدينة السويس الباسلة في حرب أكتوبر 1973، وصمود المدينة أمام الحصار".

وحسب تقارير صحيفة محلية، قاد سلامة، الذي عمل واعظا في الأزهر الشريف، "مهمة تنظيم الكفاح الشعبي المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي في حرب الاستنزاف (يوليو 1967 - أغسطس 1970(.