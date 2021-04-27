تردد محدث لقناة طيور الجنة بيبي 2021

بعد تضاعف البحث عن التردد المحدث لقناة طيور الجنة بيبي 2021 على القمر الصناعي نايل وعرب سات نقدم لكم في هذه المقالة تردد القناة الفضائية التي نالت سمعة قوية وطيبة لدى المواطنين بسبب قوة محتواها المخصص للأطفال والهادف والواعي وفي معظم الدول العربية يشاهد ملايين من الأطفال شاشاتها حيثُ سجلت في اليوم الواحد مئات الالاف من المشاهدات .

وفرت وكالة فلسطين اليوم لقد تردد قناة طيور بيبي الجديد كما أن ضبط التردد سهل ولا يحتاج إلى أي معاناة على الأشخاص إذ يترتب عليك أن تتابع الخطوات التي وفرناها في الأسفل.

ومن مميزات قناة طيور بيبي أنها تتحلى بالأخلاق والقيم الحميدة كما أنها تغرس في نفوس الأطفال تلك القيم وتعمل على توعيتهم بطريقة إيجابية عبر بث الفيديوهات التعليمية والدينية وصور الحيوانات والتعلم على تميز أصواتها، فضلاً عن انها مسلية بحيث لا يقلق الأهالي من المشاهدة عبرها.

تأسيس قناة طيور بيبي :

وبخصوص قناة طيور بيبي تعد من الفضائيات القوية ذات المضمون الهادف والمختص للأطفال فقط على المستوى العربي، وتخاطب القناة الأطفال تحت سن الست سنوات.

ويمتلك قناة طيور بيبي رجل الأعمال الأردني خالد مقداد ، والذي يسعى دائماً لتقديم برامج وأناشيد تواكب العصر وتتناسب مع عادات وتقاليد الشعوب العربية، وكان أول بث لها عام 2008 .

تردد مباشر قناة طيور الجنة الجديد :

اضبط تردد قناة طيور بيبي 2021 على عرب سات :

وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة طيور الجنة على قمر العرب سات وهو:

التردد: (11310).

معامل تصحيح الخطأ: (3/ 2).

معدل الترميز: (30000).

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات :

التردد: (11315).

الاستقطاب: (عمودي).

معدل الترميز: (27500).

الاتجاه: (3/4).

ويمكنك أيضا اضافة التردد التالي وهو تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 :

القمر: (نايل سات).

التردد: (11391)

معدل الترميز: (27500).

معدل التصحيح: (6/5).

أناشيد قناة طيور الجنة :

وتقدم قناة طيور الجنة مجموعة من الأناشيد الخاصة للأطفال، بنخبة من الفنانين، وخصصت تطبيق بعنوان أغاني طيور الجنة، ولتحميل التطبيق ( اضغط هنا ).

ولمشاهدة أغاني طيور الجنة على منصة اليوتيوب(هنا).