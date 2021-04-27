هل عقد لقاء سري بين وفد إيراني ووفد امريكي في بغداد؟

تداولت العديد من وسائل الاعلام العربية مساء امس الاثنين أن وفدًا ايرانيًا التقى بوفد أمريكي في العاصمة العراقية بغداد.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة نفى بشكل مطلق ما أشيع عن عقد لقاء ايراني مع وليام برنز، مدير المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" في بغداد مؤكدًا أن لا اساس لهذا الخبر من الصحة.

ووفقًا لوكالة تسنيم فإن مدير المخابرات الامريكية سي أي ايه غادر العاصمة العراقية بغداد قبل أيام وتواجده لم يكن متزامنا مع تواجد الوفد الإيراني هناك مطلقًا.

يُشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كان قد وصل إلى العاصمة بغداد يوم أمس الاثنين في زيارة رسمية التقى خلالها مسؤولين عراقيين.