بالأسماء.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس وحدود غزة

شنّت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء 27/4/2021 ، حملة اعتقالاتٍ طالت عددًا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربيّة المحتلة، وخاصة مدينة القدس التي شهدت هبة جماهيرية واسعة رداً على اعتداءات الاحتلال المستمرة.

واعتقلت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين عرف منهم: محمد الحزينة (القدس)، ومجد غراب ( القدس)، ومحمد أبو ارميلة (القدس)، وبليغ البرغوثي ( رام الله)، ومحمد صرارة (بيت لحم)، ومحمد أبو لبن ( بيت لحم)، وعنان صافي( رام الله)، وجهاد محمد ( رام الله)، وباسم سبيتاني (القدس)، وحماده عبدو (القدس).

واختطفت قوات الاحتلال ، مساء أمس الاثنين، شابين أثناء مشاركتهما في تظاهرة سلمية نصرة للقدس، على الحدود الشرقية لمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية ، بقيام قوات باختطاف الشابين محمد أبو طير سكان بلدة عبسان الكبيرة، وحسن أبو طيبة سكان بلدة بني سهيلا، بعد تمكنهما من الوصول للسياج الأمني، خلال تظاهرة سلمية، شرقي بلدة خزاعة شرقي خان يونس.

وأشارت إلى أنه جرى الإفراج عن الشاب أبو طيبة عبر حاجز بيت حانون/ أيرز، بعد ساعات من اعتقاله، فيما أبقت على اعتقال الشاب أبو طير، في مكانٍ وظروفٍ غير معلومة.