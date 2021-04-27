الملك سلمان يدعو أمير قطر لزيارة الرياض رسميًا

وجه الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، دعوة رسمية إلى الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد لزيارة العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية.

وجاء ذلك خلال تسليم وزير خارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان رسالة خطية من الملك سلمان إلى امير قطر تميم بن حمد في قصر البحر بالعاصمة الدوحة.

ونقل وزير الخارجية السعودي وفقًا لبيان الديوان الملكي السعودي، تحيات الملك سلمان وتمنياته لأمير قطر بدوام التوفيق.

من جانبه، أبلغ أمير قطر، وزير الخارجية السعودي، تحياته للملك سلمان وتمنياته له بموفور الصحة والعافية.

وزيارة أمير قطر للسعودية، في حال إتمامها، ستكون الأولى بعد قمة العلا والمصالحة الخليجية التي جرت في المملكة يناير/كانون الثاني الماضي، والتي جرت بحضور الشيخ تميم بن حمد.