حاز سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 27-4-2021 على اهتمام كبير من الأردنيين في المملكة باعتباره المعدن الأكثر تداولًا بين المعادن الثمينة.

ويحافظ الأردنيون على معدن الذهب الخالص وحمايته في ظل تذبذب الاسعار بين الدولار الامريكي والدينار الاردني والعملات الأخرى.

وفي هذه المقالة ننشر لكم عبر موقع فلسطين اليوم تقريرًا كاملًا عن اسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن.

سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 27-4-2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 40.63 دينار $57.31

سعر الذهب عيار 22 37.24 دينار $52.53

اسعار الذهب عيار 21 35.55 دينار $50.15

اسعار الذهب عيار 18 30.47 دينار $42.98

سعر الذهب عيار 14 23.70 دينار $33.43

سعر الذهب عيار 12 20.31 دينار $28.65

اسعار أوقية الذهب 1,264 دينار $1,782

اسعار جنيه الذهب 284.41 دينار $401.17

اسعار كيلو الذهب 40,629 دينار $57,309

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

26 إبريل 40.62 35.55 30.47 23.70 20.31

25 إبريل 40.53 35.46 30.40 23.64 20.26

24 إبريل 40.53 35.47 30.40 23.64 20.27

23 إبريل 40.52 35.45 30.39 23.63 20.26

22 إبريل 40.68 35.60 30.51 23.73 20.34

21 إبريل 40.93 35.81 30.70 23.87 20.46

20 إبريل 40.55 35.48 30.41 23.65 20.27

19 إبريل 40.39 35.34 30.29 23.56 20.19

18 إبريل 40.55 35.48 30.41 23.65 20.28

17 إبريل 40.55 35.48 30.41 23.66 20.28