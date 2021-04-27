قائمة بأجمل ادعية الرزق في رمضان 2021-1442

نُرفق لكم عبر موقع فلسطين اليوم الاخباري باقة من اجمل ادعية الرزق في رمضان 2021-1442 لتنويه وتذكير الناس بترديدها دبر كل صلاة وفي كل وقت من رمضان ليلا كان ام نهارًا.

ويعتبر الدعاء في شهر رمضان من أكثر الأشياء المفضلة للكثير من المسلمين بسبب فضلها الواسع وثوابها العظيم خاصة في ظل ما يشهده العالم الاسلامي من فتن وحروب واحقاد كبيرة جدًا.

ويعاني المسلم في الدول العربية من أوضاع اقتصادية صعبة جدًا ولا يمكن أن تنتهي هذه المشاكل والمعاناة الا باللجوء الى الله عز وجل وذلك عن طريق التقرب اليه بالدعاء فهو اقرب الى الانسان من حبل الوريد.

ادعية الرزق في رمضان 2021-1442

“اللهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.”

“اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك”.

عن جرير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من قرأ (قل هو الله أحد)، حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران”. أخرجه الحاكم.

اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أن ترحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك”

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الدعاء أنه لو كان على أحدكم جبل ذهب ديناً، ثم دعا بذلك قضاه الله عنه.