يحظى سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27-4-2021 على اهتمام الملايين من المصريين باعتباره أهم سلعة يمكن ان تحافظ على موالهم.

ونقدم علكم عبر موقع فلسطين اليوم أسعار الذهب في مصر بمختلف عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) بالجنيه المصري والدولار الامريكي.

متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27-4-2021 بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 887 إلى 889

عيار 22 813 إلى 815

عيار 21 776 إلى 778

عيار 18 665 إلى 667

عيار 14 517 إلى 519

عيار 12 443 إلى 445

الاونصة 27,581 إلى 27,652

الجنيه الذهب 6,208 إلى 6,224

الكيلو 886,857 إلى 889,143

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 899.16 جنيه $57.31

سعر الذهب عيار 22 824.24 جنيه $52.53

اسعار الذهب عيار 21 786.79 جنيه $50.15

اسعار الذهب عيار 18 674.38 جنيه $42.98

سعر الذهب عيار 14 524.51 جنيه $33.43

سعر الذهب عيار 12 449.58 جنيه $28.65

سعر الذهب عيار 9 337.19 جنيه $21.49

اسعار أوقية الذهب 27,964 جنيه $1,782

اسعار جنيه الذهب 6,294 جنيه $401.17

اسعار كيلو الذهب 899,162 جنيه $57,309

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

26 إبريل 898.99 786.63 674.25 524.41 449.49

25 إبريل 898.04 785.81 673.54 523.86 449.02

24 إبريل 897.74 785.54 673.31 523.68 448.87

23 إبريل 897.33 785.18 673.01 523.44 448.66

22 إبريل 901.11 788.49 675.85 525.65 450.56

21 إبريل 904.76 791.68 678.58 527.78 452.38

20 إبريل 898.72 786.40 674.05 524.26 449.36

19 إبريل 894.28 782.51 670.72 521.66 447.14

18 إبريل 897.19 785.06 672.91 523.36 448.60

17 إبريل 896.39 784.36 672.30 522.89 448.19