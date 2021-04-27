

شهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 27-4-2021 ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة عن يوم أمس الاثنين أمام العملة المحلية "الشيكل" والدولار الأمريكي.

وتحظى أسعار الذهب في فلسطين على اهتمام كبير جدًا من التجار وأصحاب رؤوس الأموال اضافة الى فئة الشباب المقبلة على الزواج.

ونظرًا للأهمية الكبيرة حول اسعار الذهب فإننا في موقع فلسطين اليوم سننشر لكم اسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين بالعملتين المحلية والدولية (الشيكل والدولار الأمريكي).

سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 27-4-2021

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 185.55 شيكل $57.31

سعر الذهب عيار 22 170.09 شيكل $52.53

اسعار الذهب عيار 21 162.36 شيكل $50.15

اسعار الذهب عيار 18 139.17 شيكل $42.98

سعر الذهب عيار 14 108.24 شيكل $33.43

سعر الذهب عيار 12 92.78 شيكل $28.65

اسعار أوقية الذهب 5,771 شيكل $1,782

اسعار جنيه الذهب 1,299 شيكل $401.17

اسعار كيلو الذهب 185,551 شيكل $57,309

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

26 إبريل 185.51 162.32 139.13 108.21 92.75

25 إبريل 186.23 162.96 139.68 108.64 93.12

24 إبريل 186.26 162.98 139.70 108.65 93.13

23 إبريل 186.18 162.91 139.63 108.60 93.09

22 إبريل 186.94 163.58 140.21 109.05 93.47

21 إبريل 188.61 165.04 141.46 110.02 94.31

20 إبريل 185.84 162.61 139.38 108.41 92.92

19 إبريل 185.78 162.56 139.34 108.37 92.89

18 إبريل 187.39 163.97 140.55 109.31 93.70

17 إبريل 187.39 163.97 140.55 109.31 93.70