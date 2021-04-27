الطقس: ارتفاع طفيف للحرارة ..ونهاية الأسبوع ذروة الارتفاع  

قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية ، ان الطقس يشهد خلال اليومين القادمين ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون حول معدلها السنوي ، لتواصل درجات الحرارة الارتفاع حتى يوم الخميس القادم لترتفع بمقدار 7 درجات مئوية .

وفيما يلي تفاصيل الطقس خلال الايام القادمة:

الثلاثاء 27/4/2021 ، قالت دائرة الأرصاد الجوية انه لا تغيير يطرأ على درجات اليوم وتسود أجواء باردة نسبيا في ساعات الصباح الباكر في الجبال، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة الى مائلة للبرودة خصوصاً في الجبال، مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء. وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجددا لتصبح الأجواء باردة نسبيا بشكل عام، وتكون الرياح جنوبية غربية.

غداً الأربعاء 28/4/2021، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 2-3 درجات. وتسود أجواء مائلة للبرودة في ساعات الصباح الباكر، ثم ترتفع درجات الحرارة سريعا في ساعات الصباح المتأخر. وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبيا خصوصا في المناطق السهلية والساحلية. وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة وتصبح الأجواء معتدلة بشكل عام ومائلة للبرودة في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

يوم الخميس 29/4/2021 ، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 5-7 درجات. وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهارا. وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

يوم الجمعة 30/4/ 2021 يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 6-8 درجات. وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهارا. وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية.