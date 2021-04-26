مدفعية الاحتلال تطلق قنابل "إنارة" شرق قطاع غزة

أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قنابل إنارة "ضوئية في سماء المناطق الشرقية من قطاع غزة، بالتزامن مع وجود شبان يتظاهرون عند السلك الشائك تنديدًا لعدوان الاحتلال على الفلسطينيين.

وأفاد مراسلنا، بأن مدفعية الاحتلال اطلقت العديد قذائف إنارة في سماء منطقة أبو صفية شرق شمال غزة، وفي شرق مخيم البريج في المحافظة الوسطى.

وأوضح أن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص وقنابل الغاز بكثافة وبطريقة غير عشوائية، اتجاه الشبان المتواجدين عند السلك شرق بلدة خزاعة في خانيونس، وفي المناطق المذكورة.

الجدير ذكره، أن جيش الاحتلال هدد بعملية جوية واسعة على قطاع غزة، اليوم، حال استمر إطلاق الصواريخ اتجاه البلدات المحتلة.