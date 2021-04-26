حكومة الاحتلال تجري مشاورات لتعليق السفر إلى الهند

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن ما تسمى بـ"وزارة المواصلات الإسرائيلية" تجري مشاورات لفحص إمكانية تعليق رحلات الطيران المباشرة مع الهند، في ظل تصاعد الحالة الوبائية في الهند بسبب جائحة كورونا المستجد.

وأوضح الاعلام العبري، أن وزارة المواصلات بالشراكة مع سلطة الطيران في الكيان المحتل توجهت إلى وزارة الصحة "الإسرائيلية"، بغية فحص الإمكانية والحاجة لإلزام كل من يصل إلى البلاد قادمًا من الهند عبر رحلات مباشرة للحجر الصحي.

وبيّن أن طلب وزارة المواصلات، يأتي نظرًا لدعوة وزارة الصحة وطلبهم من المواطنين عدم السفر إلى الهند.

وحذرت الصحة "الإسرائيلية" من السفر إلى كل من أوكرانيا وأثيوبيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا والمكسيك، وذلك منعا لدخول طفرات جديدة للفيروس إلى الكيان المحتل التي تعد الأكثر انتشارًا وخطورةً من سابقتها.

يشار إلى أن السلطات الهندية سجلت 352,991 إصابة جديدة و2812 وفاة داخل البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة لديها منذ ظهر الوباء.