قوات الاحتلال تعاود اقتحام باب العمود بالقدس المحتلة

اعادت قوات الاحتلال مساء اليوم الاثنين 26-4-2021 اقتحامها لساحة وادراج منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

و اشارت مصادر محلية الى ان قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين المقدسيين الآمنين الجالسين هناك، كما اعتقلت ثلاثة مواطنين، مشيرة الى أن وحدات القمع التابعة لشرطة الاحتلال جددت اعتداءاتها على المقدسيين المتواجدين في المكان، وذلك لليوم الثالث عشر على للتوالي، رغم ازالتها للحواجز الحديدية التي كانت تغلق من خلالها ساحة وادراج باب العامود.

وأوضحت المصادر أن عمليات الاقتحام الليلة تأتي لمنع وافساد الاحتفالات الدينية والأهازيج الرمضانية التي ينظمها المقدسيون وزوار المسجد الأقصى سنويا في ساحة باب العامود.