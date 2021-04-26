صحفي "إسرائيلي": حكومة الاحتلال أرسلت رسائل "تهدئة" إلى أمن "غلاف غزة"

أفاد الصحفي الإسرائيلي "ألموغ بوكير"، مساء اليوم الاثنين، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي نقلت إلى خلال الساعات الماضية إلى دوائر الأمن في منطقة "غلاف غزة" رسائل تهدئة، في أعقاب التوتر الأمني مع قطاع غزة.

وقال بوكير، إن "السبب في ذلك هي الوساطة لمصرية الرامية إلى تهدئة الوضع في غزة ووقف إطلاق النار".

من جهته، ذكرت القناة 12 العبرية، أنه في أعقاب التوتر الأمني في الجنوب- فقد زادت نسبة إقبال المستوطنين على مراكز الدعم في "غلاف غزة" للمساعدة في معالجة القلق والضغط النفسي.

في حين، أكد المجلس الأمني المصغر "الكابينت" في بيان له، أن المجلس الأمني أصدرت أوامر بتنفيذ عملية جوية واسعة النطاق بغزة في حال استمر إطلاق الصواريخ اتجاه الكيان المحتل.

وخلال الأيام الماضية القليلة، زعم جيش الاحتلال سقوط عشرات صواريخ في الغلاف مصدرها قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال والطيران الحربي اهداف عدة، داخل القطاع.