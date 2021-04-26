الحلقة 15 من برنامج الثمن للداعية مصطفى حسني اليوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021 .. مواعيد

الحلقة 15 من برنامج الثمن للداعية مصطفى حسني اليوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021 ، ويتابع برنامج الثمن الإسلامي مئات الالاف من الأشخاص في المنطقة العربية فيما يهتم هؤلاء في متابعه يوميًا والذي انطلق في موسم رمضان الحالي ، ويحمل البرنامج الدروس والعبر الإسلامية وتغذي ثقافة المتابعين بها ، ونتيجة ذلك قام فريق فلسطين بوضع لكم رابط وتردد قناة on المصرية لمشاهدة برنامج الثمن مباشر ، وندعوكم إلى مشاهدة هذه المقالة حتى النهاية .

ولاقت هذه المقالة رواجًا واسعًا بين الجمهور العربي خصوصًا في مصر ولمشاهدة الحلقة 15 برنامج الثمن للداعية مصطفى حسني ، كما سجل محرك جوجل عمليات بحث واسعة من اجل مشاهدة حلقاته الممتعة والقيمة .

فريق الموقع، حرص منذ بداية شهر رمضان الفضيل على نشر سلسلة من المقالات التي تنقل حضراتكم قائمة البرامج الدينية ، مثل برنامج الثمن الحلقة 15 .

مواعيد عرض برنامج الثمن مصطفى حسني :

ويعرض الداعية مصطفى حسني برنامج الثمن في تمام الساعة السادسة مساءً يوميًا. ويتم إعادة الحلقة فيتم إعادتها في تمام الساعة 3 ونصف صباحًا.

وبإمكان متابعو برنامج الثمن متابعة الحلقة أيضًا على منصة watch it الإلكترونية في أي وقت تريده، ويمكنك أيضًا مشاهدة مقاطع متعددة من الحلقة عبر موقع القناة على اليوتيوب.

ونشر مقدم برنامج الثمن الداعية مصطفى حسني صورة جمعته بالفنان تامر حسني، يوم السبت الموافق 1 نسيان الحالي ، بعد غنائه تتر البرنامج عبر صفحته الخاصة بالفيسبوك ، وقال لحسني: "أنا حابب أشكرك يا تامر يا صاحبي على أغنية تتر برنامج (الثمن).. صوتك العذب وأداءك الصادق.. نعمة كبيرة عليك من ربنا".

وأضاف مصطفى الحسني في منشوره على الفيس بوك : "واللي أثَّر فيَّ يا صاحبي الغالي تواضعك واهتمامك وإقبالك على التعاون علشان نقدم محتوى فيه قيمة مُضافة للعقول والقلوب والأرواح.. تِسلم وتعيش يا صديقي".

تردد قناة اون اي الجديد 2021 ON E الناقلة لبرنامج الثمن :

وتأسست القناة عام 2008 حيث تنوع من خدماتها الإعلامية التي تمزج بين الترفيه والتثقيف تلبي أذواق الجمهور في المنطقة العربية من الأخبار المحلية والعالمية والبرامج الترفيهية والمسلسلات بمختلف تصنيفاتها للأحداث السياسية والرياضية ، وفيما يلي تردد قناة ONE :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11861

الاستقطاب : رأسي

معامل التصحيح : 6/5

الترميز : 27500