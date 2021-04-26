سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27-4-2021 بيع وشراء واسعار الدولار والعملات

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27-4-2021 ، ولقد شهدت أوقية الذهب عالميًا حالة من الثبات في بورصة المعادن العالمية في التعاملات اليوم ، في حين لم يتغير أسعار الذهب في الأسواق المصرية المحلية ليبلغ سعر عيار 21 نحو 779 جنيهًا للجرام الواحد غير شاملة المصنعية ، ولقد خصص فريق فلسطين اليوم هذه المقالة التي لاقت اهتمامًا كبيرًا بين المواطنين المصريين والمستثمرين ، تابع معنا .

ولقد وضعنا بين ايديكم سعر الذهب في مصر ، وكذلك سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنية وفق تداولات اليوم ، وكانت أسعار الذهب استقرت بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات المسائية، في محالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية.

وسنبدأ في هذه المقالة عن أسعار صرف العملات والدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021 ، وهي على النحو التالي:-

أسعار صرف العملات والدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

اسعار العملات الاجنبية في مصر شهدت تبايناً أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات صباح اليوم، وجاءت الاسعار

سعر الدولار:

سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه ليبلغ 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو:

سجل اليورو ارتفاعا عند 18.87 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع، مقابل 18.75 جنيه للشراء، 19.00 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي:

واستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني:

صعد الجنيه الإسترليني ليصل 21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.59 جنيه للشراء، 21.82 جنيه للبيع.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء :

أسعار الذهب في مصر لم تشهد الآن أي تغير بعد هبوط السعر صباحا ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 779 جنيهًا للجرام ، وذلك على خلفيه توقف التعاملات العالمية ببورصة المعادن للإجازة الأسبوعية، بعد تسجيلها ارتفاع قدره 2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1777 دولارًا ببداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 24 (896 جنيهًا)، فيما شهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا خلال التعاملات الآن ليسجل 896 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هي الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (779 جنيهًا)

سعر جرام الذهب عيار 21 (779) كما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 779 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (667 جنيهًا)

وثبت سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 666 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6232 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6232 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27767 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 896 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.