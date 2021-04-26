ارتفاع اسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 27-4-2021

صعدت أسعار الذهب في العراق، اليوم الثلاثاء 27 ابريل 2021، تزامنا مع ارتفاع اسعار المعدن النفيس عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق اليوم الثلاثاء نحو 83 ألفا و354 دينارا (57.13 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 76 ألفا و408 دنانير (52.37 دولار).

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 استقرارا، عند نحو 72 ألفا و937 دينارا (49.99 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فسجل نحو 62 ألفا و517 دينارا (42.84 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 48 ألفا و623 دينارا (33.32 دولار).

و سجل سعر جرام الذهب عيار 12 ارتفاعا إلى نحو 41 ألفا و677 دينارا ( 28.56 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب ، نحو 2 مليون و592 ألفا و310 دنانير ( 1777 دولارا).

بينما سجل سعر الجنيه الذهب، نحو 583 ألفا و492 دينارا (399.89 دولار).