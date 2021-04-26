اسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 27 ابريل 2021

سجلت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 27 ابريل 2021، استقرارا، وفق نشرة "جمعية الصاغة"، بينما صعدت الاسعار في السوق السوداء "غير الرسمية".

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الثلاثاء نحو 140 ألف ليرة للشراء، و139 ألفا و500 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 120 ألف ليرة للشراء، ونحو 119 ألفا و500 ليرة للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات الثلاثاء في السوق السورية غير الرسمية نحو 166 ألفا و215 ليرة للشراء، و170 ألفا و498 ليرة للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 145 ألفا و502 ليرة للشراء، و149 ألفا و253 ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 124 ألفا و790 ليرة للشراء، و128 ألفا و7 ليرات للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 105 آلاف و632 ليرة للشراء، و108 آلاف و354 ليرة للبيع.

سجل سعر أوقية الذهب في السوق السورية نحو 5 ملايين و178 ألفا و25 ليرة للشراء، ونحو 5 ملايين و311 ألفا و479 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر الليرة الذهب في سوريا نحو مليون و165 ألفا و56 ليرة للشراء، ونحو مليون و195 ألفا و83 ليرة للبيع.