ايران تصدر قرارًا بشأن جرحى حادثة مستشفى ابن الخطيب في العراق

أصدرت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، قرارًا هامًا بشأن جرحى ومصابي حادثة مستشفى ابن الخطيب بالعراق المؤلمة.

وزارة الصحة الإيرانية، اعلنت عن استعدادها لاستقبال الجرحى والمصابين بمستشفى ابن الخطيب مجاناً وعلى نفقة السلطات الإيرانية.

وأعربت الصحة الإيرانية، عن حزنها لهذه الفاجعة التي تسببت بموت العشرات من المواطنين في حادثة مستشفى ابن الخطيب.

يوم الاحد، أعلنت السلطات العراقية، الحداد لثلاثة أيام على أرواح ضحايا الحريق الذي اندلع السبت في وحدة للعناية المركزة لمرضى" كورونا" في مستشفى ابن الخطيب ببغداد ، مما أدى الى وفاة 23 مواطناً وحوالي 50 جريحا.

واعتبر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ما حصل "مسا بالأمن القومي العراقي ، متوعداً المقصرين.