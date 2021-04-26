د.الهندي: جولة باب العامود في القدس انتهت بإصرار وثبات المرابطين والمرابطات

أكد الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي ومسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد الاسلامي، اليوم الاثنين، أن جولة باب العامود في مدينة القدس المحتلة انتهت بفعل اصرار وثبات المرابطين والمرابطات بإزالة الحواجز, كما انتهت جولة البوابات والكاميرات بتحقيق إنجازات مشابهة.

وشدّد الهندي، في تغريدة له على "تويتر"، على أن المعركة في القدس وعلى القدس مفتوحة مستمرة ومتصاعدة، وأنه لا حسابات مع القدس.

وأوضح أن العدو الصهيوني يستهدف وجود المقدسيين نفسه, ويستهدف كل ما هو عربي وإسلامي في القدس وفي مقدمة ذلك المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

وقال الهندي: إن "أهل القدس اصطفاهم الله ليكونوا طليعة الأمة في هذه المعركة المفتوحة ونحسبهم أهلا لذلك, أما من اختار أن يخوض معهم هذه المعركة من الفلسطينيين والعرب والمسلمين يترتب أن يخوضها دون حسابات لا حزبية ولا مصلحية, فلا حسابات مع القدس الحاضرة دوما في قلوب الملايين والمفجرة دوما للثورات والانتفاضات على مدار الوقت.

وذكر الهندي، ان القدس ستبقى عاصمة المؤمنين الأحرار رغم الصفقات المشبوهة.